МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Медь дешевеет в понедельник на опасениях за спрос на фоне распространения в мире новых штаммов коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.55 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,53% — до 4,281 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,63% — до 9427 долларов, алюминия — на 1,17%, до 2488,5 доллара, цинка — выросла на 1,16%, до 3003 долларов за тонну. Золото дешевеет на ожиданиях по пандемии коронавируса

"Вспышки COVID-19 на многих рынках угрожают подорвать недавнее улучшение спроса… Наш индикатор спроса на медь остается слабым, что указывает на хрупкость восстановления", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ANZ.

Опасения рынков связаны с распространением штамма коронавируса "дельта", которое может помешать восстановлению экономики и ударить по спросу. Это принесло негатив и на фондовые рынки Азии, которые снижаются в начале недели.