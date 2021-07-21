21 июл — Dow Jones. Котировки фьючерсов на золото во вторник незначительно выросли, впервые за три сессии. Инвесторы оценивали спрос на драгоценный металл на фоне опасений относительно распространения дельта-штамма, который ухудшил общий настрой финансовых рынков.

По итогам торгов на COMEX августовские фьючерсы на золото выросли в цене на 2,20 доллара, или 0,1%, до 1811,40 доллара за унцию. В понедельник цены упали на 0,3%.

Июльские фьючерсы на серебро упали в цене на 15 центов, или 0,6%, почтит до 25 долларов за унцию.

Ранее котировки золота снижались, несмотря на стремительный обвал на фондовом рынке и бегство в активы-убежища, которое ускорилось на фоне падения доходности 10-летних казначейских облигаций США. Доходность гособлигаций упала до минимума с середины февраля, и она продолжила снижение на фоне противоречивых данных по рынку жилья Соединенных Штатов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до самого низкого уровня с середины февраля и продолжила снижаться после неоднозначных данных по рынку жилья США.

Индекс доллара DXY во вторник вырос на 0,1%.

Сентябрьские фьючерсы на медь выросли на1,5% до 4,26 доллара за фунт.

Октябрьские фьючерсы на платину упали на 0,6% до 1065,20 доллара за унцию. Сентябрьские фьючерсы на палладий выросли на 1,8% до 2640,40 доллара за унцию.

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