МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота несколько снижается в среду утром после роста ранее, при этом увеличение фондовых рынков США свидетельствует о возвращении рисковых настроений после волатильности в начале недели, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР в основном растут после снижения ранее

По состоянию на 7.56 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,16%, или на 2,95 доллара — до 1808,45 доллара за тройскую унцию, во вторник золото несколько подорожало. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,33% — до 24,913 доллара за унцию.

В начале недели на мировых рынках наблюдалась волатильность, связанная с рисками пандемии. Инвесторы опасались, что штамм "дельта", который считается более заразным и опасным, может привести к новому ужесточению карантина и отразиться на восстановлении экономики.

Хотя золото и является традиционно более надежным активом, в понедельник его стоимость упала из-за глобальной распродажи, которая привела к снижению мировых фондовых индексов в среднем на 1-2,5%. После коррекционного роста днем ранее стоимость драгоценного металла вернулась к снижению, тогда как фондовые индексы США во вторник показали рост на 1,5-1,6%.

"Цена на драгоценный металл растеряла недавний рост после увеличения индексов Уолл-стрит, что сдержало спрос на безопасные активы", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Oanda.