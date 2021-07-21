МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Цена на медь в среду вернулась к снижению после волатильного начала недели, аналитики отмечают фактор поставок как негативный для котировок, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на возвращении рисковых настроений

По состоянию на 8.07 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,54% — до 4,236 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Во вторник медь подорожала на 1,5%, в понедельник — снизилась на 2,8%.

По итогам вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,24% — до 9336 долларов, алюминия — на 1,65%, до 2465,5 доллара, цинка — снизилась на 0,5%, до 2962 долларов за тонну.

В понедельник на мировых рынках наблюдалась глобальная распродажа из-за ухода трейдеров от риска на фоне опасений из-за коронавируса, что также сдержало цены на медь. После некоторой коррекции котировки вернулись к снижению, что аналитики объясняют поставками.

"Цены на медь упали на ранних азиатских торгах на фоне удобных условий предложения базового металла", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Goldman Sachs. Эксперты отмечают, что сокращение запасов, видимо, не оказало заметного эффекта в целом в первом полугодии. Вместе с этим аналитики указывают на то, что во втором полугодии может наблюдаться некоторый дефицит на фоне восстановления спроса.