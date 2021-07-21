МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Китай второй раз за июль продаст цветные металлы из госрезервов в объеме около 170 тысяч тонн, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление китайского Национального управления продовольствием и стратегическими резервами КНР. "Русал" прогнозирует рост цен на алюминий в ближайшие годы

"Около 30 тысяч тонн меди, 90 тысяч тонн алюминия и 50 тысяч тонн цинка будут проданы из государственных резервов в конце июля", — пишет агентство со ссылкой на ведомство. Это будет уже второй раз за месяц, когда Китай продает цветные металлы из резервов. Так, по данным агентства, Китай 5 июля продал 100 тысяч тонн меди, алюминия и цинка из госрезервов.

Решение о продаже, как указывает агентство, направлено на то, чтобы стабилизировать цены на цветные металлы. С начала текущего года цены на них резко выросли в КНР из-за таких факторов, как распространение COVID-19 за границей и дисбаланс спроса и предложения, что оказывает давление на компании среднего и малого бизнеса.

В июне СМИ сообщали, что Китай скоро начнет продажу некоторых цветных металлов из государственных резервов. В частности, речь шла о продаже меди, алюминия и цинка. В марте сообщалось, что власти Китая рассматривают возможность продажи около 0,5 миллиона тонн алюминия из государственных резервов для того, чтобы ограничить рост цен на это сырьё.

Последний раз страна продавала алюминий и цинк из своих резервов в 2010 году, до этого Китай продавал алюминий из госрезервов в 2005 году.