МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Медь дорожает в четверг на удешевлении доллара и общем возвращении рисковых настроений на рынки, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к мировым валютам на возвращении рисковых настроений

По состоянию на 8.40 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,16% — до 4,2865 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,12% — до 9347 долларов, алюминия — снизилась на 0,49%, до 2453,5 доллара, цинка — сократилась на 1,11%, до 2929 долларов за тонну.

В четверг инвесторы в целом склонны к риску. Надежные активы, включая доллар и золото, дешевеют, а фондовые рынки растут. В среду биржи США закрылись в плюсе на 0,8-0,9%, Европы — на 1,4-1,9%. В четверг азиатские рынки также показывают рост.

В свою очередь ослабление доллара поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе меди. В этом случае металл становится доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.