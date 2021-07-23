МОСКВА, 23 июля — ПРАЙМ, Dow Jones. Котировки фьючерсов на золото в четверг умеренно выросли. Такую динамику они демонстрировали сразу после выхода данных Министерства труда США, свидетельствующих о неожиданном росте первичных заявок на пособие по безработице на неделе 11-17 июля. Инвесторы также анализировали последнее заявление Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике.

Цены на золото продолжили демонстрировать "небольшую волатильность" после заседания ЕЦБ и данных США, говорит Карло Альберто Де Каса, аналитик Kinesis.

С технической точки зрения цены на золото приближаются к "нижней границе" торгового диапазона 1790-1820 долларов в течение последних нескольких дней, но сейчас "заперты в еще более узком диапазоне" между 1795 и 1805 долларов, говорит он.

Де Каса по-прежнему считает текущую фазу "консолидацией, с приличными шансами на новое восстановление в следующие несколько дней, если доллар США замедлит рост".

По его словам, низкая волатильность золота "может расцениваться как позитивный сигнал", учитывая, что "каждый раз, как цены снижаются, покупатели готовых их поддержать".

Августовские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 2 доллара, или 0,1%, до 1805,40 долара за унцию. В среду цены закрылись на самом низком уровне с 8 июля.

Сентябрьские фьючерсы на серебро выросли на 13 центов, или 0,5%, до 25,38 доллара за унцию.

Ранее в четверг доходность казначейских облигаций США продолжила восстанавливаться с пятимесячного минимума, а доллар США укрепился после того, как Европейский центральный банк обозначил мягкую позицию в том, что касается денежно-кредитной политики, скорректировав ориентир по процентным ставкам. Ранее ЕЦБ установил новый целевой уровень для инфляции.

Затем доллар сдал часть позиций, а доходность облигаций развернулась вниз после того, как вышли данные, показавшие рост числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе на 51 000 до 419 000.

Между тем сентябрьские фьючерсы на медь выросли на 1,5%, по 4,34 доллара за фунт. Октябрьские фьючерсы на платину выросли в цене на 1,4% до 1090,60 доллара за унцию, а сентябрьские контракты на палладий подорожали на 1,9% до 2704,60 доллара за унцию.

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