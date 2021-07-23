МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром не показывает единой динамики, поддерживают цену на металл ожидания по спросу, в то время как риски пандемии по-прежнему сохраняются, свидетельствуют данные торгов. Цены на золото стабильны к концу волатильной недели

По состоянию на 9.09 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,15% — до 4,345 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Минутами ранее стоимость металла снижалась.

По итогам четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,01% — до 9441,5 доллара, алюминия — на 1,2%, до 2483 долларов, цинка — на 0,32%, до 2938,5 долларов за тонну.

На рынке в целом сохраняются противоречивые факторы. С одной стороны, у инвесторов улучшаются ожидания по спросу. Так, американские данные о росте числа сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июне до 5,86 миллиона в целом позитивны для стоимости меди, считают аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal.

Кроме того, добавляют эксперты, благоприятно для спроса ожидаемое завершение дефицита полупроводников. "Восстановление спроса означает, что проблемы поставок возвращаются в центр внимания", — считают аналитики.

При этом риски вокруг коронавируса сохраняются, что несколько сдерживает торги фондовых рынков в Азии и приводит к снижению китайских индексов. Китай является крупнейшим потребителем меди в мире.