МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет на фоне опасений за распространение штамма коронавируса "дельта", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.13 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,26%, или на 4,65 доллара — до 1806,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,41%, до 25,337 доллара за унцию.

Поддержку драгоценному металлу оказывают продолжающаяся волна беспокойств относительно ситуации с коронавирусом. Инвесторы предполагают, что распространение штамма "дельта" замедлит темпы восстановления экономики. Это, в свою очередь, приводит к увеличению спроса на золото как безопасного актива. Доллар дешевеет к мировым валютам на ожидании встречи ФРС США

Кроме того, аналитики ANZ, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что инвесторы находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и выступления главы центробанка Джерома Пауэлла.

Котировки золота чувствительны к решениям ФРС по ставке, поскольку это также отражается на курсе доллара. Трейдеры также ждут подсказок регулятора относительно дальнейшего курса монетарной политики.