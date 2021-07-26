МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром снижается, инвесторы продолжают оценивать влияние пандемии коронавируса на восстановление мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.35 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,11% — до 4,452 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,79% — до 9516 долларов, алюминия — также на 0,79%, до 2502,5 доллара, цинка — на 0,83%, до 2938,5 доллара за тонну. Золото дорожает на коронавирусных опасениях

Пандемия коронавируса по-прежнему остается ключевым фактором, влияющим на мировые рынки. Трейдеры с беспокойством наблюдают за ситуацией с распространением штамма "дельта", что, по их мнению, может тормозить восстановление мировой экономики.

Также давление на котировки меди оказывает падение китайских индексов более чем на 3%. Негативная динамика была вызвана сообщения СМИ о том, что китайские компании, предоставляющие услуги в сфере образования, теперь не могут получать прибыль, привлекать капитал, а также выходить на биржу.