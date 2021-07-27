МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром немного увеличивается на фоне сокращения предложения промышленного металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.48 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,05% — до 4,5945 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 3,08% — до 9809,5 доллара, алюминия — на 0,66%, до 2519 долларов, цинка — на 1,62%, до 3011 долларов за тонну. Доллар дешевеет в ожидании встречи ФРС

Стоимость меди продолжает расти седьмую торговую сессию подряд, за это время промышленный металл подорожал почти на 9%.

Аналитики Goldman Sachs, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, связывают такой рост цен на медь с сокращением предложения на фоне распространения штамма коронавируса "дельта". В связи с этим банк ожидает, что во второй половине 2021 года дефицит чистых металлов составит 430 тысяч тонн.