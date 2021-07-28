МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром растет в ожидании итогов заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,34%, или на 6,05 доллара — до 1805,85 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,87%, до 24,863 доллара за унцию.

В среду будут опубликованы итоги двухдневного заседания ФРС США. Инвесторы также ожидают выступления главы центробанка Джерома Пауэлла в надежде получить подсказки относительно ситуации на рынке и дальнейшего курса политики регулятора. Аналитики прогнозируют сохранение ставки ФРС США на уровне 0-0,25%

Аналитики Phillip Futures, мнение которых приводит газета Wall Street, отмечают некоторую осторожность перед публикацией итогов встречи Федрезерва, поскольку регулятор может сообщить подробности сокращения стимулирующих мер. Они также считают, что ФРС подтвердит быстрые темпы восстановления экономики США.

Также на этой неделе на котировки драгоценного металла могут оказать данные по ВВП США, которые будут опубликованы в четверг. Прогнозируется, что экономика страны во втором квартале, по первой оценке, выросла на 8,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).