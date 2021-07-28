МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Цена меди в среду утром почти не меняется в отсутствие значимых новостей после предыдущего снижения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.02 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,02% — до 4,5595 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,52% — до 9758,5 доллара, алюминия — на 1,15%, до 2490 долларов, цинка — на 0,95%, до 2982,5 доллара за тонну. Доверие потребителей к экономике Германии осталось на прежнем уровне

Во вторник цена на медь упала на 1%. Давление на стоимость металла оказало падение на биржах Китая и Гонконга в пределах 4% на новостях об ужесточении государственного регулирования в ряде секторов экономики КНР, в частности, образовательном, строительном и технологическом. Китай является одним из крупнейших потребителей меди в мире, поэтому котировки металла чувствительны к новостям из КНР.

Несмотря на снижение аппетита к риску на фоне новостей из Китая, предложение цветных металлов на рынке остается ограниченным, и это окажет некоторую поддержку ценам на медь, полагают аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal.