МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Цена бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду незначительно снизилась, а стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) выросла почти на 2,5%, второй раз подряд побив исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.

В среду цена бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 0,06% — до 56 860 рублей за тонну, а марки Аи-95 — на 0,25%, до 58 609 рублей за тонну. Стоимость дизтоплива выросла на 0,16% — до 51 245 рублей за тонну. Биржевая цена углеводородного газа рекордно выросла

Цена на СУГ увеличились на 2,44% — до 43 319 рублей за тонну. Этот показатель бьет рекорды второй день подряд.

Биржевые цены на бензин снижаются четвертый день подряд после многократного достижения максимумов в течение июля. Последний рекорд был достигнут 22 июля — 57 597 рублей за тонну Аи-92 и 60 029 рублей за тонну Аи-95.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 22 июля сказал, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина в случае сохранения рекордных биржевых цен на бензин. Позже, 28 июля, он уточнил, что решение о возможном запрете будет принято после завершения торгов на бирже в эту пятницу, 30 июля, а сам запрет может продлиться минимум три месяца. Также он заявил о повышении норматива по продаже бензина на бирже в России с 11% до 12% независимо от динамики оптовых цен. Готовится соответствующий приказ.

ФАС 23 июля сообщала, что для анализа роста оптовых цен на топливо запросила у нефтяных компаний информацию об объемах производства, реализации на внутреннем рынке РФ и экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина за период с начала года.