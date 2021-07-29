МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Цена меди растет в четверг утром на фоне удешевления доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,4% — до 4,4938 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,74% — до 9686 долларов, алюминия — выросла на 1,89%, до 2537 долларов, цинка — сократилась на 0,1%, до 2979,5 доллара за тонну.

ФРС по итогам июльского заседания ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых и объявила, что продолжит выкуп активов с рынка по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. Доллар дешевеет после заседания ФРС

"Голубиные" настроения регулятора ослабили доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,18%, до 92,16 пункта.

Снижение курса доллара поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе меди, делая их более доступными при покупке в другой валюте.