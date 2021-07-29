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https://1prime.ru/commodities/20210729/834325224.html
Evraz в первом полугодии снизил выпуск стали на 4,6%
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Evraz в первом полугодии 2021 года сократил выпуск стали на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,301 миллиона тонн, следует из сообщения компании. Выпуск... ПРАЙМ, 29.07.2021
выпуск, сталь, evraz, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Evraz в первом полугодии 2021 года сократил выпуск стали на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,301 миллиона тонн, следует из сообщения компании.
Выпуск стали во втором квартале вырос на 6,1% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 3,244 миллиона тонн.