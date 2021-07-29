МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Evraz в первом полугодии 2021 года сократил выпуск стали на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,301 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Выпуск стали во втором квартале вырос на 6,1% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 3,244 миллиона тонн.