МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг снизилась и отошла от рекордных значений, бензин марки Аи-95 также незначительно подешевел, свидетельствуют данные торгов.

Цена СУГ по территориальному индексу Европейской части России в четверг снизилась на 1,38%, до 42 722 рублей за тонну. До этого, во вторник и среду, 27 и 28 июля, этот показатель бил исторический рекорд и достигал 43 319 рублей.

Цена бензина марки Аи-92 после четырех дней снижения выросла на 0,85%, до 57 343 рублей за тонну, а марки Аи-95 снизилась на 0,09%, до 58 556 рублей за тонну. Биржевые цены на бензин на этой неделе в целом демонстрируют снижение после многократного достижения максимумов в течение июля. Последний рекорд был достигнут 22 июля — 57 597 рублей за тонну Аи-92 и 60 029 рублей за тонну Аи-95.

Стоимость дизтоплива выросла на незначительные 0,07% — до 51 280 рублей за тонну.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 22 июля сказал, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина в случае сохранения рекордных биржевых цен на бензин. Позже, 28 июля, он уточнил, что решение о возможном запрете будет принято после завершения торгов на бирже в эту пятницу, 30 июля, а сам запрет может продлиться минимум три месяца. Также он заявил о повышении норматива по продаже бензина на бирже в России с 11% до 12% независимо от динамики оптовых цен. Готовится соответствующий приказ.

ФАС 23 июля сообщала, что для анализа роста оптовых цен на топливо запросила у нефтяных компаний информацию об объемах производства, реализации на внутреннем рынке РФ и экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина за период с начала года. 29 июля ФАС проводила внеплановые проверки нефтетрейдеров.