МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистый долг "Сибура" по МСФО за первое полугодие снизился на 17% по сравнению с показателем на начало года — до 334,689 миллиарда рублей, сообщила компания. Royal Dutch Shell отчиталась о чистой прибыли за первое полугодие

Отмечается, что соотношение чистого долга к EBITDA на 30 июня 2021 года составило 1,2 как в рублевом, так и в долларовом выражении.

"Отношение чистого долга к EBITDA сократилось с 1,6х до 1,2х благодаря положительной динамике операционных результатов", — отмечает компания.

"Сибур" — крупнейшая в России интегрированная нефтегазохимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру.