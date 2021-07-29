МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 30 июля отменяет запрет на импорт табачного сырья из Индии под гарантии компетентного ведомства этой страны, сообщила российская служба. Россельхознадзор отменяет запрет на поставки в Россию табака из Бразилии

"Россельхознадзор под гарантии компетентного ведомства Индии о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер при поставках табачного сырья в Российскую Федерацию отменит запрет на поставки табачного сырья и табачных отходов из Индии с 30 июля 2021 года", — говорится в сообщении.

Российское ведомство с 19 июля запретило поставки в Россию табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за обнаружений в этой продукции многоядной мухи-горбатки — универсального вредителя запасов. Насекомое обладает высокой плодовитостью, и его распространение в России может навредить сельскому хозяйству.