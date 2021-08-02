МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Цена меди коррекционно растет в понедельник при поддержке с азиатских фондовых рынков, свидетельствуют данные торгов.

Производство цветных металлов

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По состоянию на 8.55 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,49% — до 4,5055 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,97% — до 9728 долларов, алюминия — на 0,06%, до 2590 долларов, цинка — выросла на 0,97%, до 3027 долларов за тонну.

В понедельник на рынке меди наблюдается коррекция после снижения цен на 1% в пятницу. Позитива также добавляет рост фондовых индексов Азии в пределах 2%. АТР является крупнейшим потребителем меди в мире, поэтому котировки промышленного металла чувствительны к динамике рынков региона.

Вместе с тем, по мнению аналитиков ANZ, недавние распродажи на китайских фондовых рынках могут ударить по рынку цветных металлов, включая медь.

"Ужесточение регулирования в сфере технологий и образования в Китае заставляет инвесторов отказываться от других рискованных активов. Это усугубляется тем, что Китай продает часть своих запасов металлов для увеличения рыночного предложения", — цитирует аналитиков газета Wall Street Journal.