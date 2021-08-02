МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник выросла, приблизившись к рекордному значению, стоимость бензина также увеличилась, свидетельствуют данные торгов. Россия и Турция обсуждают долгосрочный договор о транзите газа

Цена СУГ по территориальному индексу Европейской части России в понедельник выросла на 0,89%, до 42 829 рублей за тонну. В прошлую среду, 28 июля, этот показатель побил исторический рекорд и достиг 43 319 рублей за тонну, что почти на 1% выше значения торгов 2 августа. При этом за месяц, в период с 2 июля по 2 августа, цена на СУГ увеличилась на 22,3%.

Цена бензина марки Аи-92 выросла на незначительные 0,13%, до 57 425 рублей за тонну, марки Аи-95 увеличилась на 0,31%, до 58 839 рублей за тонну. Последний рекорд был достигнут 22 июля — 57 597 рублей за тонну Аи-92 и 60 029 рублей за тонну Аи-95.

Стоимость дизтоплива увеличилась на 0,32% — до 51 371 рубля за тонну. Исследование показало, насколько подорожали автомобили в июле

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 22 июля сказал, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина в случае сохранения рекордных биржевых цен на бензин. 30 июля министерство предложило правительству РФ выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина из России. Запрет, как уточнил Шульгинов, может продлиться минимум три месяца. Также он заявил о повышении норматива по продаже бензина на бирже в России с 11% до 12% независимо от динамики оптовых цен. Готовится соответствующий приказ.

ФАС 23 июля сообщала, что для анализа роста оптовых цен на топливо запросила у нефтяных компаний информацию об объемах производства, реализации на внутреннем рынке РФ и экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина за период с начала года. 29 июля ФАС начала проводить внеплановые проверки нефтетрейдеров.