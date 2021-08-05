МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Цена меди в четверг коррекционно растет после снижения в течение предыдущих трех торговых сессий на 3,7%, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на комментариях вице-председателя ФРС США

По состоянию на 8.52 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,22% — до 4,3422 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,79% — до 9466 долларов, алюминия — на 0,75%, до 2566,5 доллара, цинка выросла на 0,13%, до 2973,5 доллара за тонну.

На рынке меди наблюдается коррекционный рост после снижения на 3,7% в течение предыдущих трех торговых сессий. Поддержку меди оказали возможные нарушения в поставках из-за угрозы забастовки на некоторых рудниках в Чили.

Однако инвесторы сохраняют опасения по поводу вспышек заболеваемости штаммом "дельта". Что ставит под угрозу восстановление экономики. "Тем не менее, вспышки Covid-19 в некоторых частях Китая могут повлиять на цены на базовые металлы", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.