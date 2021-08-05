МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Швейцарский сырьевой трейдер Glencore в первом полугодии 2021 года получил чистую прибыль в 1,28 миллиарда долларов против убытка в 2,6 миллиарда годом ранее, говорится в отчетности компании. Чистый убыток Bayer в первом полугодии снизился почти в 33 раза

Базовая прибыль Glencore в расчете на акцию составила 0,1 доллара против убытка в 0,2 доллара годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла в 1,8 раза — до 8,654 миллиарда долларов. Выручка увеличилась на 32% — до 93,805 миллиарда долларов. Чистый долг на конец июня составил 10,624 миллиарда долларов, уменьшившись на 46% в годовом выражении.

"Я рад сообщить о значительном прогрессе и показателях группы за первую половину 2021 года. Наши промышленные активы продемонстрировали значительно улучшенные показатели безопасности, наши усиленные обязательства в отношении климата являются одними из самых амбициозных в секторе, скорректированный показатель EBITDA группы в размере 8,7 миллиарда долларов США стал рекордным, цели по сокращению чистого долга были достигнуты досрочно, а доходность акционеров была увеличена", — приводятся в сообщении слова гендиректора Glencore Гэри Нэгла (Gary Nagle).

Glencore является одним из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Ее акции торгуются на биржах Лондона и Гонконга.