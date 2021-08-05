МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Совет директоров Evraz принял решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 0,55 доллара на акцию на общую сумму 802,3 миллиона долларов, следует из сообщения компании. Выручка "Ростелекома" по МСФО во втором квартале выросла на 9%

"Совет директоров, основываясь на сильном финансовом положении компании и ее перспективах на ключевых рынках, утвердил выплату промежуточных дивидендов в размере 802,3 миллиона долларов (55 центов на акцию)", — говорится в сообщении.

Ранее в 2021 году совет директоров Evraz принял решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 0,2 доллара на акцию на общую сумму 291,7 миллиона долларов. В настоящее время дивидендная политика Evraz предусматривает выплату дивидендов на сумму не менее 300 миллионов долларов в год при соотношении долг/EBITDA менее 3х.

Крупнейшими бенефициарами компании являются Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%) и Александр Фролов (9,65%).

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в РФ, США и Канаде, входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. В 2020 году Evraz снизил выпуск стали на 1,3% — до 13,6 миллиона тонн.

Чистая прибыль Evraz Plc по МСФО по итогам первого полугодия 2021 года выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,212 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Консолидированный показатель EBITDA вырос в 1,9 раза — до 2,082 миллиарда долларов. Консолидированная выручка выросла на 24% и составила 6,178 миллиарда долларов.