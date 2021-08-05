МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Цена бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась сразу на 1% после двух дней рекордных значений, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов в четверг опустилась до 57 381 рубля за тонну. Накануне она достигла своего абсолютного рекорда в 57 947 рублей за тонну. Бензин в России за неделю подорожал на 11 копеек

Бензин Аи-95 также подешевел — на 0,32%, до 59 071 рубля за тонну. Его рекордная цена 22 июля составила 60 029 рублей за тонну. Цена дизельного топлива чуть снизилась — на 0,08% и составила 51 576 рублей за тонну. Рекорд цены дизеля был зафиксирован 16 июня — 52 012 рублей.

В то же время стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже в четверг резко подскочила на 3,54%, обновив рекорд и достигнув 44 881 рубля за тонну.

Биржевые цены на топливо в России летом этого года несколько раз обновили исторические рекорды. Минэнерго РФ пообещало запретить экспорт бензина, если цены на бирже продолжат расти. Позднее министерство предложило правительству РФ выпустить поручение о запуске процедуры эмбарго в ускоренном порядке. Кроме того, для снижения цен обсуждаются соглашения с нефтяниками и повышение нормативов продаж топлива через биржу.

Вице-премьер РФ Александр Новак в понедельник, 9 августа, проведет совещание по ситуации на топливном рынке в России, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.