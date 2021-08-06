МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Цена меди в пятницу растет на фоне возможного увеличения спроса, согласно законопроекту США, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет в ожидании статистики по США

По состоянию на 8.25 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,31% — до 4,3613 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,27% — до 9491,5 доллара, алюминия — на 0,84%, до 2588 долларов, цинка выросла на 1,85%, до 3028,5 доллара за тонну.

На рынке меди наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают перспективы увеличения спроса на это сырье. Американские власти хотят вложить более 1 триллиона долларов в обновление инфраструктуры страны – от ремонта дорог и мостов до внедрения электромобилей и широкополосного интернета.

Согласно проекту, план развития инфраструктуры, вероятно, увеличит спрос на металлы, в том числе, медь и цинк, с учетом их использования в строительстве инфраструктуры.

По мнению аналитиков ANZ, которое приводит газета Wall Street Journal, медь также выиграет от плана США по инвестированию в инфраструктуру электромобилей. "В целом мы видим, что рост спроса на медь в ближайшие год или два вырастет до двузначных цифр", — добавили эксперты.