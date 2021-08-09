МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Цена золота опустилась до минимальной отметки с конца марта на сильной статистике по рынку труда США, которая усилила опасения сворачивания стимулирующих мер ФРС, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабо меняется к мировым валютам

По состоянию на 8.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,22%, или на 21,5 доллара — до 1741,6 доллара за тройскую унцию. При этом ночью показатель ненадолго опускался ниже 1700 долларов — впервые с 31 марта. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,69% — до 23,915 доллара за унцию.

"Золото дешевеет на азиатских торгах после сильного отчета по безработице в США, который усилил опасения того, что ФРС ограничит стимулирующие меры", — приводит газета Wall Street Journal комментарий аналитиков ANZ Research.

В пятницу минтруда США опубликовало данные по рынку труда в стране, которые оказались лучше прогнозов. Безработица в стране в июле снизилась до 5,4% с уровня июня в 5,9%, прогноз составлял 5,7%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 943 тысячи вместо ожидавшихся 870 тысяч.

Сильная статистика, свидетельствующая о восстановлении экономики, может побудить Федеральную резервную систему США ограничить меры поддержки, что поддержит доллар. Укрепление американской валюты сдержит спрос на золото, которое в этом случае станет менее доступным при покупке в другой валюте.