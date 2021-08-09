МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник опускается после укрепления доллара к мировым валютам, что было связано с сильной статистикой из США, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабо меняется к мировым валютам

По состоянию на 8.28 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,09% — до 4,341 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,25% — до 9468 долларов, алюминия — на 0,39%, до 2578 долларов, цинка — на 1,49%, до 2983,5 доллара за тонну.

Согласно официальным данным, безработица в США в июле снизилась до 5,4% с уровня июня в 5,9% при прогнозе в 5,7%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 943 тысячи, в то время как ожидался рост на 870 тысяч.

В пятницу индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднялся на 0,6%, в понедельник утром доллар слабо меняется. Укрепление доллара негативно отражается на стоимости сырьевых товаров, в том числе меди, которые в этом случае становятся менее доступными при их покупке в другой валюте.

"Снижение цен на медь сводит на нет некоторый рост стоимости, вызванный возможными перебоями поставок их Чили", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ANZ.