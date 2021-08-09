МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Производство золота в России по итогам января-мая 2021 года снизилось на 1,87% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 102,36 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия. Цена на золото достигла минимального с марта значения

В том числе производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 83,70 тонны против 86,38 тонны в январе-мае 2020 года (снижение на 3,1%), попутного — снижено на 6,57% — до 6,14 тонны против 6,79 тонны, вторичного — составило 12,52 тонны против 11,14 тонны (увеличение на 12,39%).

Производство серебра в России в первые пять месяцев 2021 года увеличено на 5,90% — до 375,94 тонны (годом ранее — 355,3 тонны), в том числе добычного — составило 160,93 тонны против 169,10 тонны (снижение на 4,83%), попутного — 119,19 тонны против 135,20 тонны (снижение на 11,84%), вторичного — 95,82 тонны против 51,0 тонны (рос на 87,9%).

Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, в России в 2018 году было произведено 314,4 тонны (+2,45%) золота и 1119,95 тонны (+7,24%) серебра; в 2019 — 343,54 тонны (+9,3%) золота и 996,2 тонны (-11,05%) серебра; в 2020 — 340,17 тонны (-1%) золота и 965,73 тонны (-3,06%) серебра.