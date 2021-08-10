МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник увеличивается в рамках фиксации инвесторами прибыли после снижения цены ранее, инвесторы также следят за ситуацией вокруг возможных перебоев поставок из Чили, свидетельствуют данные торгов. Цена золота корректируется после предыдущего падения

По состоянию на 8.24 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex поднималась на 0,45% — до 4,3113 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 1,04% — до 9369,5 доллара, алюминия — на 1,12%, до 2549 долларов, цинка — на 1,07%, до 2951,5 доллара за тонну.

Днем ранее на рынках наблюдалась волатильность, которая привела к снижению стоимости нефти, золота и меди. Опасения были связаны как с рисками пандемии коронавируса, так и с перспективами сворачивания Федрезервом США стимулирования.

Инвесторы также следят за новостями из Чили. "Медь дорожает на ранних азиатских торгах, которые поддерживаются возможностью забастовки на некоторых рудниках в Чили, в том числе Эскондида (Escondida)", — пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков ANZ.