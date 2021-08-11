МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром незначительно растет, трейдеры ожидают выхода данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабо растет к мировым валютам

По состоянию на 8.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,12%, или на 2,15 доллара — до 1733,85 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,04% — до 23,383 доллара за унцию.

Внимание рынков обращено в среду к данным по инфляции в США, которые будут опубликованы министерством труда страны. Эксперты ожидают, что годовая инфляция в июле замедлилась до 5,3% с 5,4%, причем июньский показатель стал рекордным с августа 2008 года.

Инвесторы оценивают вероятность того, что инфляция, вопреки прогнозам, может неожиданно ускориться и обновить очередной рекорд. В свою очередь, это повлияет на ожидания по сворачиванию мер стимулирования американским центробанком и курс доллара, к которому чувствительно золото.

"Цены на драгоценный метал остаются под давлением из-за укрепления доллара… Трейдеры могут закрывать позиции по желтому металлу перед отчетом по инфляции в США, который выйдет сегодня вечером", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитиков Phillip Futures.