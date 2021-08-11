МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Цена меди в среду коррекционно снижается после роста во вторник на 1,6%, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры продолжают следить за ситуацией в Чили и ждут статистики по инфляции в США. Золото слабо дорожает перед публикацией данных по США

По состоянию на 8.54 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,41% — до 4,33 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,61% — до 9520,5 доллара, алюминия — на 1%, до 2574,5 доллара, цинка — на 1,64%, до 3000 долларов за тонну.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Чили, опасаясь перебоев в поставках из-за угрозы забастовок на рудниках. Однако есть признаки, что значительных перебоев не будет, поскольку оператор рудника Эскондида (Escondida) пошел на некоторые уступки профсоюзу, отмечают аналитики Commerzbank, которых цитирует газета Wall Street Journal.

Важным событием для рынков также станет статистика по инфляции в США. Аналитики полагают, что в июле годовая инфляция замедлилась до 5,3% с рекордного июньского показателя в 5,4%. Данные по инфляции – один из ориентиров для ФРС США при принятии решений по дальнейшему стимулированию экономики. Решения регулятора влияют на курс доллара, к которому в свою очередь чувствительны котировки меди.