МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) пятый торговый день подряд бьет рекорды, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость СУГ по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов в среду выросла на 4,7%, обновив очередной рекорд и достигнув 53 353 рублей за тонну. При этом с начала года биржевая цена на СУГ выросла более чем в 2 раза. "Газпром" приостановил поставки СУГ после аварии на Ямале

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о ценах на нефтепродукты в России поручил Минэнерго проработать меры стабилизации рынка СУГ, чтобы гарантировать достаточный уровень предложения для потребителей. Министерство в свою очередь сообщало, что на совещании, посвящённом рынку СУГ, было предложено проработать ряд рыночных мер для стабилизации цен на этот газ.

Некоторые меры на рынке уже предпринимаются: Минэнерго 6 августа сообщило, что дало рекомендации компаниям по перераспределению поставок СУГ с экспорта на внутренний рынок. Производители газа заявили, что в августе переориентируют на российский рынок дополнительно около 40 тысяч тонн продукции. При этом компаниям рекомендовано проработать еще дополнительное увеличение выпуска и снижение экспорта продукции.

Сжиженные углеводородные газы (СУГи) — пропан, бутан и их смеси — используются в качестве газомоторного топлива и для бытового потребления в виде баллонного газа.