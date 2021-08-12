МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается третий день подряд, ослабление доллара после статистки по инфляции в США поддерживает цену на металл, свидетельствуют данные торгов.

Производство золотых слитков на заводе "Красцветмет"

Цена на золото стабилизируется

По состоянию на 8.47 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,61% — до 4,394 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В среду медь подорожала на 0,5%, во вторник — на 1,6%.

По итогам среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,09% — до 9512 долларов, алюминия — выросла на 0,43%, до 2585,5 доллара, цинка — поднялась на 1,45%, до 3043,5 доллара за тонну.

В целом медь продолжает получать поддержку, с одной стороны из-за ослабления доллара, а с другой — после принятия в США законопроекта о развитии инфраструктуры страны на 1,2 триллиона долларов, что может поддержать спрос на металл.

В среду индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опустился на 0,2% после данных о сохранении годовой инфляции в США в июле на уровне июня в 5,4%. Ослабление доллара поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе меди, так как в этом случае они становятся доступнее при их покупке в другой валюте.