МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается третий день подряд, ослабление доллара после статистки по инфляции в США поддерживает цену на металл, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото стабилизируется

По состоянию на 8.47 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,61% — до 4,394 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В среду медь подорожала на 0,5%, во вторник — на 1,6%.

По итогам среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,09% — до 9512 долларов, алюминия — выросла на 0,43%, до 2585,5 доллара, цинка — поднялась на 1,45%, до 3043,5 доллара за тонну.

В целом медь продолжает получать поддержку, с одной стороны из-за ослабления доллара, а с другой — после принятия в США законопроекта о развитии инфраструктуры страны на 1,2 триллиона долларов, что может поддержать спрос на металл.

В среду индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опустился на 0,2% после данных о сохранении годовой инфляции в США в июле на уровне июня в 5,4%. Ослабление доллара поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе меди, так как в этом случае они становятся доступнее при их покупке в другой валюте.