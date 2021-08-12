МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. "Полюс" в первом полугодии 2021 года сократил добычу золота на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,263 миллиона унций, следует из сообщения компании. Цена на золото стабилизируется

Выручка от реализации золота, по предварительным данным, выросла на 12% — до 2,247 миллиарда долларов при средней цене реализации 1,803 тысячи долларов за унцию (рост на 8%). Общий объем продаж увеличился на 3% — до 1,248 миллиона унций.

В втором квартале добыча золота увеличилась по сравнению с первым кварталом на 13% — до 671,5 тысячи унций. Выручка от реализации выросла на 21% — до 1,23 миллиарда долларов, средняя цена реализации выросла на 2% — до 1,815 тысячи долларов за унцию. Объем продаж вырос на 19% — до 679 тысяч унций.

Чистый долг компании в течение второго квартала увеличился на 14% и на 30 июня составил 2,366 миллиарда долларов.

Компания подтвердила ранее озвученный прогноз по добыче золота в 2021 году в объеме порядка 2,7 миллиона унций.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар — бизнесмен Саид Керимов. "Полюс" в 2020 году снизил добычу золота на 3% — до 2,766 миллиона унций.