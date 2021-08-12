МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) перешла к снижению после пяти торговых дней рекордов подряд, свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти слабо снижается

Стоимость СУГ по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов в четверг снизилась на 0,8% и составила 52 916 рублей за тонну. При этом с начала года биржевая цена на СУГ выросла более чем в 2 раза. Ценовые рекорды сжиженный газ начал бить на прошлой неделе.

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания 9 августа по ценам на нефтепродукты в России поручил Минэнерго проработать меры стабилизации рынка СУГ, чтобы гарантировать достаточный уровень предложения для потребителей. Министерство в свою очередь сообщало, что на совещании, посвященном рынку СУГ, было предложено проработать ряд рыночных мер для стабилизации цен на этот газ.

Некоторые меры на рынке уже принимаются: Минэнерго 6 августа сообщило, что дало рекомендации компаниям по перераспределению поставок СУГ с экспорта на внутренний рынок. Производители газа заявили, что в августе переориентируют на российский рынок дополнительно около 40 тысяч тонн продукции. Компаниям рекомендовано также проработать дополнительное увеличение выпуска.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) — пропан, бутан и их смеси — используются в качестве газомоторного топлива и для бытового потребления в виде баллонного газа. По мнению ряда экспертов, ускорение роста цен на сжиженный газ связано с аварией 5 августа на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту, поскольку это предприятие снабжает сырьем крупнейших поставщиков СУГ — "Запсибнефтехим" "Сибура" и Сургутский ЗСК.