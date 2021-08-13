МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром несколько увеличивается за счёт снижения курса доллара к основным мировым валютам, в частности, к евро, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабеет к евро перед выходом статистики по США

По состоянию на 8.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 0,33%, или на 5,75 доллара, до 1757,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,65%, до 23,267 доллара за унцию.

В пятницу индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,07%, а к евро американская валюта слабеет ещё более выраженно, что позитивно сказывается на стоимости золота. Более дешевый доллар делает золото более доступным при покупке металла в другой валюте. Но, очевидно, действие такого фактора ограничено.

"Золото торговалось в узком диапазоне, и похоже, что нет никаких оснований для того, чтобы цены поднялись выше максимума понедельника", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Pepperstone.

В понедельник золото начало торги на уровне в 1765 долларов, но в тот день металл подешевел более чем на 2%.