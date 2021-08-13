МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу утром пока не меняется по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, в то время как инвесторы продолжают оценивать основные рыночные факторы, которые в последние дни приводили к заметным колебаниям котировок, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает на ослаблении доллара

По состоянию на 8.58 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex остаётся на уровне предыдущего закрытия в 4,363 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

С начала недели цена на медь несколько раз меняла свою динамику. Если в понедельник металл подешевел на 0,5%, то затем его стоимость выросла на 2% за следующие две торговые сессии. А в четверг цена несколько скорректировалась вниз.

Так, по итогам четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,47%, до 9467,5 доллара; алюминия — на 0,12%, до 2582,5 доллара, цинка — на 1,68%, до 2992,5 доллара за тонну.

Инвесторы при этом следят за ситуацией в Чили. Там работники рудника Andina вышли на забастовку, что может сказаться на поставках, сообщают аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal. При этом ранее забастовка прошла на руднике Caserones, отмечают эксперты. Суммарная добыча на этих двух рудниках составляет 310 тысяч тонн меди в год.

Также трейдеры следят за курсом доллара, к которому чувствительна медь. В пятницу доллар несколько дешевеет к ряду мировых валют, включая евро, в этом случае медь в долларах становится доступнее при покупке в другой валюте.