МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Цена бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день подряд обновляет исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла в пятницу на 0,7% и достигла своего нового рекорда в 58 456 рублей за тонну.

Бензин Аи-95 торгуется вплотную к своему рекордному значению в 60 029 рублей, которое было зафиксировано 22 июля. По итогам торгов в пятницу цена марки выросла на 0,8% и составила 59 930 рублей за тонну.