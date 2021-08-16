МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Цена на медь снижается в понедельник утром на опасениях за спрос на металл в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), где наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет в рамках коррекции

По состоянию на 9.12 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,69%, до 4,3373 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,08%, до 9570 долларов; алюминия — на 0,68%, до 2600 долларов, цинка — на 1,37%, до 3033,5 доллара за тонну.

Эпидемиологическая обстановка в Азии ухудшается, ряд стран фиксирует рекорды суточного прироста заболеваемости. В частности, наиболее тяжелой обстановка остается в Японии и Таиланде. Также инвесторов беспокоит распространение штамма "дельта".

АТР является крупнейшим потребителем меди, поэтому риски ужесточения карантинных мер в регионе, а также замедления роста экономики его стран негативно отражаются на котировках промышленного металла.