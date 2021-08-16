МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на все виды нефтепродуктов, кроме авиатоплива, снижаются в понедельник на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), свидетельствуют данные торгов. Цена газа в Европе обновила рекорд

Так, стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России отошла от своего рекордного значения и снизилась в понедельник на 1%, до 57 848 рублей за тонну.

Бензин Аи-95 продолжает торговаться вплотную к своему рекордному значению в 60 029 рублей, которое было зафиксировано 22 июля, но цена марки в понедельник всё же также немного снизилась и составила 59 925 рублей за тонну. А дизельное топливо подешевело на 0,3%, до 50 777 рублей.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) упала сразу на 3,8%, до 50 033 рублей за тонну. Цены на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы ускорили рост

Выросла цена только на авиатопливо — на 1,3%. По итогам торгов в понедельник его стоимость достигла 50 024 рублей за тонну.

Биржевые и оптовые цены на топливо в России растут с конца прошлого года. Летом цены на бирже побили несколько исторических рекордов, и правительство стало активно обсуждать запрет экспорта, увеличение норматива продаж топлива через биржу и соглашения с нефтяниками. Такая ситуация на топливном рынке РФ сложилась из-за повышенного спроса на бензин ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. При этом ряд нефтеперерабатывающих заводов стоит на плановом ремонте.