МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В понедельник, 16 августа, цены на золото снижались после роста в конце предыдущей недели. Как пишет Bloomberg, это произошло на фоне укрепления американской валюты и восстановления экономики от последствий пандемии. В связи с этим, отмечает агентство, аналитики финансового холдинга UBS Global Wealth Management призывают инвесторов пересмотреть свои вложения в драгоценные металлы.

В начале текущего 2021 года золото торговалось на уровне $1900 за унцию. Сегодня, 16 августа, унция стоит около $1770. Аналитики UBS предсказывают обвал до $1600 за унцию.

Они также прогнозируют падение серебра с уровня в $24 до $22.

Самым выгодным для вложений металлом станет платина, так как ее шире применяют в производстве.

Как прокомментировал директор по инвестициям в UBS Global Wealth Management Доминик Шнидер, владельцам золотых активов стоит либо вовсе от них избавиться, либо обезопасить себя от связанных с ними рисков.

Но есть на рынке и более оптимистичные оценки. В частности, инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозрует рост цен на золото к концу этого года до отметки в $2000 за унцию, а серебра — до $30.