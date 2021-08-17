МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Цена на золото растет во вторник утром, — инвесторы обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом и не склонны рисковать на этом фоне, свидетельствуют данные торгов. Евро немного дешевеет к доллару

По состоянию на 8.44 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,14%, или на 2,4 доллара — до 1792,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,55% — до 23,922 доллара за унцию.

Цена на золото продолжает расти четвертый день подряд. За это время оно подорожало более чем на 2%. Ослабление доллара и ухудшение ситуации с коронавирусом в мире поддерживают котировки драгоценного металла.

Аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal, отмечают, что спрос на надежные активы останется высоким на опасениях за мировую экономику, связанных с возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19.

Также на динамику золота во вторник может повлиять статистика по США. Аналитики полагают, что объем розничных продаж в стране в июле снизился на 0,2% по сравнению с июнем, а промышленность выросла на 0,5% в месячном выражении.