МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Цена на медь снижается во вторник утром на сохранении опасений за восстановление мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Золото растет в цене

По состоянию на 9.11 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,19%, до 4,319 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,34% — до 9442 долларов, алюминия – выросла на 0,08%, до 2602 долларов, цинка – уменьшилась на 0,08%, до 3031 доллара за тонну.

Медь дешевеет третью торговую сессию подряд. Инвесторов беспокоит влияние ситуации с коронавирусом на экономическую активность в мире, в частности, в области промышленности.

В то же время аналитики Goldman Sachs, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что слабость котировок промышленного металла, вызванная пандемией, будет временной. Эксперты отмечают дефицит меди на рынке, который в дальнейшем может привести к скачку цен.