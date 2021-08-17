Медь дешевеет на опасениях за восстановление мировой экономики
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Цена на медь снижается во вторник утром на сохранении опасений за восстановление мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.11 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,19%, до 4,319 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,34% — до 9442 долларов, алюминия – выросла на 0,08%, до 2602 долларов, цинка – уменьшилась на 0,08%, до 3031 доллара за тонну.
Медь дешевеет третью торговую сессию подряд. Инвесторов беспокоит влияние ситуации с коронавирусом на экономическую активность в мире, в частности, в области промышленности.
В то же время аналитики Goldman Sachs, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что слабость котировок промышленного металла, вызванная пандемией, будет временной. Эксперты отмечают дефицит меди на рынке, который в дальнейшем может привести к скачку цен.
https://1prime.ru/commodities/20210817/834465482.html