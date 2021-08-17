МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийская BHP, по итогам 2020-2021 финансового года, завершившегося 30 июня, нарастила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, на 42% — до 11,3 миллиарда долларов, свидетельствует финансовая отчетность компании. Toshiba получила чистую прибыль в первом квартале против убытка год назад

Базовая прибыль на одну обыкновенную акцию составила 2,23 доллара против 1,57 доллара за прошлый финансовый год.

Выручка выросла на 42% — до 60,817 миллиарда долларов. Капитальные затраты и расходы на геологоразведку сократились на 6,8% — до 7,12 миллиарда долларов. Чистый долг компании по итогам минувшего фингода упал почти в 3 раза к предыдущему фингоду — до 4,121 миллиарда долларов.

BHP, ранее известная как BHP Billiton, основана в 2001 году и занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов. Также добывает нефть и природный газ.