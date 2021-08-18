МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Цена на медь растет в среду в рамках коррекции после двух дней резкого снижения, свидетельствуют данные торгов. Курс евро опустился до 86 рублей

По состоянию на 8.57 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,3%, до 4,2363 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,06% — до 9247,5 долларов, алюминия – на 0,1%, до 2599,5 доллара, цинка – на 0,53%, до 3015 долларов за тонну.

В среду на рынке меди наблюдается коррекционный рост. С начала недели она дешевела на опасениях за перспективы мировой экономики ввиду ухудшения ситуации с коронавирусом. Кроме того, трейдеров расстроила статистика по промышленности и розничным продажам в Китае, который является крупнейшим потребителем меди в мире. За понедельник-вторник медь потеряла в цене 4,2%.

В целом аналитики Goldman Sachs, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, по-прежнему ожидают в этом году глобального дефицита меди в объеме 276 тысяч тонн. По мнению экспертов, дефицит меди, вероятно, исчезнет только в 2023 году. В связи с этим аналитики банка оптимистично оценивают краткосрочные перспективы цен на медь.