Цены на медь коррекционно дорожают после двух дней резкого снижения
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Цена на медь растет в среду в рамках коррекции после двух дней резкого снижения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.57 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,3%, до 4,2363 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,06% — до 9247,5 долларов, алюминия – на 0,1%, до 2599,5 доллара, цинка – на 0,53%, до 3015 долларов за тонну.
В среду на рынке меди наблюдается коррекционный рост. С начала недели она дешевела на опасениях за перспективы мировой экономики ввиду ухудшения ситуации с коронавирусом. Кроме того, трейдеров расстроила статистика по промышленности и розничным продажам в Китае, который является крупнейшим потребителем меди в мире. За понедельник-вторник медь потеряла в цене 4,2%.
В целом аналитики Goldman Sachs, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, по-прежнему ожидают в этом году глобального дефицита меди в объеме 276 тысяч тонн. По мнению экспертов, дефицит меди, вероятно, исчезнет только в 2023 году. В связи с этим аналитики банка оптимистично оценивают краткосрочные перспективы цен на медь.
https://1prime.ru/commodities/20210818/834474618.html