МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром растет в преддверии выхода протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Медь коррекционно дорожает после двух дней распродаж

По состоянию на 9.24 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,32%, или на 5,75 доллара — до 1793,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,42% — до 23,758 доллара за унцию.

В центре внимания инвесторов в среду будет протокол заседания ФРС США. Рынки получить подсказки относительно сроков начала сворачивания стимулирующих мер регулятора.

"Самым положительным моментом в отношении золота может быть то, что рынок, вероятно, учел предстоящее сокращение объема выкупа активов. Это не говорит о том, что золото будет дорожать, но поддерживает идею, что оно не будет еще больше дешеветь", — приводит агентство Блумберг слова аналитика HSBC по драгоценным металлам Джеймса Стила (James Steel). Аналитик считает, что стоимость золота застынет на отметке в 1800 долларов за унцию.

Также определенную поддержку котировкам драгметалла оказывает ситуация с коронавирусом в мире. Беспокойство относительно перспектив восстановления экономики на фоне возобновившегося роста заболеваемости способствует росту спроса на надежные активы.