Золото дорожает в ожидании публикации протокола заседания ФРС США
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром растет в преддверии выхода протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.24 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,32%, или на 5,75 доллара — до 1793,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,42% — до 23,758 доллара за унцию.
В центре внимания инвесторов в среду будет протокол заседания ФРС США. Рынки получить подсказки относительно сроков начала сворачивания стимулирующих мер регулятора.
"Самым положительным моментом в отношении золота может быть то, что рынок, вероятно, учел предстоящее сокращение объема выкупа активов. Это не говорит о том, что золото будет дорожать, но поддерживает идею, что оно не будет еще больше дешеветь", — приводит агентство Блумберг слова аналитика HSBC по драгоценным металлам Джеймса Стила (James Steel). Аналитик считает, что стоимость золота застынет на отметке в 1800 долларов за унцию.
Также определенную поддержку котировкам драгметалла оказывает ситуация с коронавирусом в мире. Беспокойство относительно перспектив восстановления экономики на фоне возобновившегося роста заболеваемости способствует росту спроса на надежные активы.
https://1prime.ru/commodities/20210818/834474674.html