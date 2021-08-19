МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Цена на медь снижается в четверг утром на росте курса доллара после выхода протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Золото умеренно дешевеет

По состоянию на 8.55 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 0,7%, до 4,085 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 2,22%, до 9042,5 доллара, алюминия – на 1,71%, до 2555 долларов, цинка – уменьшилась на 1%, до 2985 долларов за тонну.

Инвесторы обратили внимание на протокол июльского заседания ФРС США, в котором регулятор отметил возможность начала снижения темпов выкупа активов уже в нынешнем году при условии, что американская экономика будет восстанавливаться в соответствии с поставленными целями.

За счёт этого наблюдается укрепление доллара к другим основным мировым валютам. Так, индекс доллара достиг максимума с марта этого года. А укрепление доллара как правило негативно действует на сырьевые цены.