МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Цена на медь растет в пятницу утром, инвесторы оценивают риски по поставкам металла из Чили, свидетельствуют данные торгов. Золото растет в цене

По состоянию на 9.04 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,09%, до 4,0905 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,64%, до 8894 долларов, алюминия — на 0,37%, до 2545,5 долларов, цинка — на 1,12%, до 2951,5 доллара за тонну.

Поддержку котировкам промышленного металла оказывают новости о том, что протестующие в Чили, одной из крупнейших по добыче меди стран, заблокировали дорогу, ведущую к медной шахте Las Bamba. Также ранее работники шахт Andina и Caserones объявили о забастовке.

Рост котировок меди также обусловлен коррекцией. С начала недели стоимость металла упала более чем на 6% на опасениях за спрос в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.