МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром растет, чему способствует ослабление доллара к мировым валютам, трейдеры ожидают позднее на неделе конференцию в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к мировым валютам

По состоянию на 7.55 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,31%, или на 5,55 доллара, до 1789,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,33%, до 23,188 доллара за унцию.

Цена на драгоценный металл получает поддержку за счет ослабления курса доллара к мировым валютам, поскольку более дешевый доллар делает золото доступнее при покупке металла в другой валюте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,18%, до 93,33 пункта.

Продолжают оказывать поддержку золоту и опасения вокруг коронавируса. Трейдеров беспокоит распространение штамма "дельта" в мире, что увеличивает риски нового усиления карантина и может повлиять на перспективы роста экономики.

"Участники рынка также проявляют осторожность перед симпозиумом в Джексон-Хоуле на текущей неделе, когда представители Федрезерва, вероятно, обсудят, следует ли начать сокращение выкупа активов", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ANZ. Комментарии по планам ФРС по поводу стимулирования могут отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото. Конференция в Джексон-Хоуле состоится 26-28 августа.